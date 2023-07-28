Mersin'de Metruk Evden 10 Ton Çöp Çıkarıldı
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden yaklaşık 10 ton çöp çıkarıldı. Ev ve çevresinde temizlik yapıldı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden yaklaşık 10 ton çöp çıkarıldı.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Yeni Mahalle 5315 Sokak sakinleri, bir binanın zemin katındaki metruk evden kötü koku yayıldığı şikayetiyle Belediyeye başvurdu.
İhbar üzerine çalışma başlatan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri evde çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.
Ekiplerin uzun uğraşlarıyla toplanan 10 tona yakın çöp, kamyonetlerle döküm alanına taşındı.
Atıkların çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapıldı.
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çevreyi ve halk sağlığını korumak için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.