Mersin'de markette son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulundu
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir markette gerçekleştirilen denetimde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulundu. Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri, markette yasal işlem başlattı ve ürünleri imha etti. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, halkın sağlığı ve güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek, denetimlerin devam edeceğini söyledi.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir markette gerçekleştirilen denetimde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulundu.
Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, Güvenevler Mahallesi'ndeki bir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin bulunduğunu belirledi.
Ekipler, market hakkında yasal işlem başlattı, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri imha etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, halkın sağlığı ve güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek, denetimlerin devam edeceğini kaydetti.