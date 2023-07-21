Mersin'de markette son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulundu

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir markette gerçekleştirilen denetimde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulundu. Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri, markette yasal işlem başlattı ve ürünleri imha etti. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, halkın sağlığı ve güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek, denetimlerin devam edeceğini söyledi.