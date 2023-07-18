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Mersin'de Market Saldırısı: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Mersin'de bir marketin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

MERSİN'de bir marketin önünde silahlı saldırıya uğrayan Orhan Süle (32) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, dün merkez Mezitli ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. Meltem Caddesi'ndeki bir marketin önünde yaşandı. Orhan Süle, Abdullah Ç. (33) ve Nuri B.'nin (57) aralarında olduğu gruba kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tabanca ve uzun namlulu tüfeklerle ateş edildi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Orhan Süle'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Abdullah Ç. ve Nuri B. ambulanslarla götürüldükleri özel bir hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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