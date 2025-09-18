Haberler

Mersin'de Manolya Parkı Yenileniyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Manolya Parkı'nda yapılan yenileme çalışmaları kapsamında parkın oyun grupları, spor aletleri ve çevre düzenlemeleri yenileniyor. Çalışmaların yaklaşık 2 ay sürmesi planlanıyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Manolya Parkı'nda yenileme çalışması başlatıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklarda bulunan oyun gruplarını, kameriye, bank ve spor aletlerini yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Yeni Mahalle'de bulunan Manolya Parkı'nda başlatılan çevre düzenlenmesinin yaklaşık 2 ay sürmesi planlanıyor.

Yeni çocuk oyun grupları ve bisiklet yolu kazandırılacak parkın zemini kauçukla kaplanıp aydınlatma direkleri yerleştirilecek.

Tüm bordürleri yenilenecek park, daha sonra yeniden hizmete açılacak.???????

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara'dan İsrail ile anlaşma sinyali

Şara'dan dengeleri değiştirecek İsrail sözleri! Anlaşma sinyali verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 gündür kayıp olan genç korkunç halde bulundu

10 gündür kayıp olan genç korkunç halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.