Son dakika haberleri | MERSİN'DE MAKİLİK YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... Mersin'de makilik yangını (2)Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, 3 saat süren söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Mersin'de makilik yangını (2)
Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, 3 saat süren söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ederken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel