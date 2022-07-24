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Son dakika haberleri | MERSİN'DE MAKİLİK YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... Mersin'de makilik yangını (2)Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, 3 saat süren söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Mersin'de makilik yangını (2)

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, 3 saat süren söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ederken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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