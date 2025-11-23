Haberler

Mersin'de Makarna Fabrikasında Zehirlenme Skandalı: 14 Çalışan Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir makarna fabrikasında zirai ilaçtan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan çalışan sayısı 14'e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir makarna fabrikasında zirai ilaçtan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan çalışan sayısı 14'e yükseldi. Zehirlenmenin bakliyat bölümünde gerçekleştirilen ilaçlamadan kaynaklandığı öğrenilirken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

