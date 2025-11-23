Mersin'de Makarna Fabrikasında Zehirlenme Skandalı: 14 Çalışan Hastaneye Kaldırıldı
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir makarna fabrikasında zirai ilaçtan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan çalışan sayısı 14'e yükseldi. Zehirlenmenin bakliyat bölümünde gerçekleştirilen ilaçlamadan kaynaklandığı öğrenilirken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
