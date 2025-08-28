Mersin'de Mahsur Kalan İşçiler İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

MERSİN'de inşaat halindeki binada dış cephe çalışması yapan 2 işçi, elektrik arızası nedeniyle 8'inci kattaki iskelede mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin duvarı kırıp işçileri bulunduğu yerden kurtardığı anlar, ekiplerin göğüs kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Ağustos saat 14.30 sıralarında Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki 10 katlı binada dış cephe çalışması yapan M.B. ve H.A., elektrik arızası nedeniyle 8'inci kattaki iskelede mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mezitli İtfaiye Grup Amirliği ile Arama Kurtarma ekipleri, ip yardımıyla emniyet kemeri ulaştırarak işçilerin güvenliğini sağladı. Daha sonra duvarda delik açan ekipler, işçilerin mahsur kaldığı iskeleye ulaştı. İşçiler, bulundukları yerden kurtarılarak güvenli alana alındı. Kısa süreli panik yaşayan 2 işçi, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti. Riskli şartlarda gerçekleşen operasyon, ekiplerin göğüs kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Mersin,