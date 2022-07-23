Mersin'de mahalledeki çeşmenin muslukları çalındı
AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, bir mahalledeki çeşmenin muslukları çalındı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, bir mahalledeki çeşmenin muslukları çalındı.
Belçınar Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Taş, mahalledeki çeşmenin musluklarının çalındığını fark etti.
Taş'ın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Mahalle meydanındaki çeşmenin musluklarının beşinci kez çalındığını öne süren Taş, mahallelinin mağdur olduğunu belirtti.
AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel