Mersin'de bir alışveriş mağazasında genç bir kızın darp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüpheli, genç kızın nişanlısı olduğu iddia ediliyor. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de mağazada genç kızı öldüresiye böyle darp etti

- Genç kızı darp eden şahıs tutuklandı

MERSİN - Mersin'de genç bir kızın alış veriş mağazasında darp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde A.Y. adlı genç kız, mağazada bir kişinin saldırısına uğradı. Darp sonucu yaralanan genç kız, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli S.G'yi gözaltına aldı.

Genç kızın nişanlısı olduğu ileri sürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan genç kızın darp edildiği anlara ilişkin görüntüler, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, erkek şahsın mağazanın içerisindeki bir tezgahın arkasında, genç kızı yere yatırarak tekme tokat dövdüğü anlara ilişkin görüntüler yer aldı.