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Mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

AA - Güncel
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Mersin'in Gülnar ilçesinde, deniz kenarındaki mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, deniz kenarındaki mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Sefa Civelek, Özge Yörük, Deniz Balcı ve Burçin Köse, ilçedeki Yanışlı Mağarası'na gitti.

Burada bir süre vakit geçiren 4 kişi, deniz kenarındaki mağarada su seviyesinin yükselmesi ve dalgaların şiddetini arttırması nedeniyle mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik, AFAD ve AKUT Mersin ekipleri sevk edildi.

Çalışma başlatan ekipler, 3 kişiyi mağaranın üst kısmından uzatılan ip yardımıyla yaklaşık 40 metre yukarıya çekerek kurtardı.

Mahsur kalanlardan biri de sahil güvenlik ekiplerince kıyıdan kurtarıldı.

Söz konusu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Güncel

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