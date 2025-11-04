Haberler

Mersin'de Madde Bağımlılığına Karşı Farkındalık Tiyatrosu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde lise öğrencileri, madde bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Pembe Aslında Siyahtır' adlı tiyatro oyununu izledi. Etkinliğe katılan belediye yetkilileri, gençlerin bilinçlendirilmesinin önemine değindi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde lise öğrencileri, madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturması amacıyla sahnelenen tiyatro oyununu seyretti.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen "Pembe Aslında Siyahtır" adlı tiyatro oyununun ilk gösterimi, Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

Madde bağımlılığının birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin sahneye taşındığı oyunu yaklaşık 600 öğrenci izledi.

Etkinliğe, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şener, gençlerin geleceğe umutla bakabilmeleri için bu tür sosyal farkındalık çalışmalarını önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Madde bağımlılığı sadece bireyleri değil aileleri ve toplumun tamamını etkileyen ciddi bir sorundur. Bu nedenle gençlerimizi bilinçlendirmek, onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı, bilinçli ve güçlü bireyler olarak yetişmeleri için her türlü sosyal ve kültürel faaliyeti desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
