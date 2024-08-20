Mersin'de lojistik firmasının kükürt depolama alanında yangın çıktı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, lojistik firmasının kükürt depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Siteler Mahallesi'ndeki lojistik firmasının kükürt depoladığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle hasar oluştu.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, lojistik firmasının kükürt depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Siteler Mahallesi'ndeki lojistik firmasının kükürt depoladığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle hasar oluştu.