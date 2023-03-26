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Mersin'de limon yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

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Mersin'de limon yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki limon yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki limon yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlyas Çoruh idaresindeki 33 AJB 013 plakalı limon yüklü kamyon, D-400 kara yolu Yenice mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kamyonun kasasından yükselen dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle kamyonda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Tarsus Mersin Güncel Haberler

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