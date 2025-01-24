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Mersin'de 'Limon Suyu' İzlenimi Taşıyan Ürünlere Denetim

Mersin'de 'Limon Suyu' İzlenimi Taşıyan Ürünlere Denetim
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Mersin'de, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yasakları kapsamında 'limon suyu' izlenimi taşıyan ürünler üzerinde denetim yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü, kontrol edilen yerlerde olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını ve denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Mersin'de, satışı yasaklanan "limon suyu" izlenimi taşıyan ürünlere ilişkin denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 31 Aralık 2024 itibarıyla "limon suyu" izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan ürünlerin yurt içinde piyasaya sunulmasını yasaklayan Tarım ve Orman Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında, Erdemli ilçesinde denetim başlattı.

Çiğ köfte ürünlerinin satıldığı işletmeler, restoranlar, baharatçılar ve marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde, "limon suyu" izlenimi taşıyan ürünlerin olup olmadığı kontrol edildi.

Sıklıkla denetim yapılacak

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, gazetecilere, denetimlerde şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.

"Limon suyu" izlenimi taşıyan ürünlerin yasağına uyulduğunu gördüklerini belirten Karadağ, "Bundan sonraki ürünlerin direkt 'limon suyu' olarak üretilmesi söz konusu. Onun dışında limonlu sos, limon sosu veya limon aromalı sos şeklinde üretilmeyecek. Dolayısıyla bu uygulama, limon tüketimini artırırken ürünün pazar değerini artırmış olacak." dedi.

Karadağ, "limon suyu" izlenimi taşıyan ürünlere karşı sıklıkla denetim yapılacağını vurgulayarak, "Bu denetimler ülkemizin her yerinde yapılıyor ancak Türkiye'de limonu en çok üreten il Mersin. İlçelere bakıldığında da Erdemli ilk sırada yer alıyor. Bu nedenle denetimleri Erdemli ilçemizden başlatmış olduk. Herkese limon ve taze sıkılmış limon suyu tüketmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel
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