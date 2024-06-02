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Mersin'de LGS heyecanı, 26 binden fazla öğrenci sınava girdi

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Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de öğrenciler Liselere Geçiş Sistemi Sınavına girdi. 26 binden fazla öğrenci sınavda, aileleri ise dışarda ter döktü. Kent genelinde 86 okulda 26 bin 391 öğrenci sınava girdi. İlk oturumun 9.30'de başlamasıyla birlikte aileler de dışarda dua ederek çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Mersin'de LGS heyecanı, 26 binden fazla öğrenci sınava girdi

MERSİN - Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de öğrenciler Liselere Geçiş Sistemi Sınavına girdi. 26 binden fazla öğrenci sınavda, aileleri ise dışarda ter döktü.

Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de de bugün sabah saat: 09.30 itibariyle LGS sınavı başladı. Kent genelinde 86 okulda 26 bin 391 öğrenci sınava girdi. Sabah erken saatlerde okula gelen öğrenciler, gerekli bilgilendirme ve kontrollerin yapılmasının ardından sınav salonlarına alındı. İlk oturumun 9.30'de başlamasıyla birlikte aileler de dışarda dua ederek çocuklarının heyecanına ortak oldu. İkinci oturumun 11.30'da başlayacağı sınavın 12.50'de sona ereceği bildirildi.

Mezitli Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi'nde oğlunu sınava getiren velilerden Raşan Kar," Çok heyecanlıyız. Aylardır çok emek verdik. Allah'ım emeklerinin karşılığını versin. Tüm çocuklara başarılar diliyorum"dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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