Mersin'de Lastik Patladı, Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

MERSİN'de, lastiği patlayan otomobilin seyir halindeki motosiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Cumhuriyet Meydanı kavşağında meydana geldi. Merkez Yenişehir yönünden liman yönüne ilerleyen O.I. yönetimindeki 16 KPU 88 plakalı otomobilin sağ ön lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, B.B.K.'nın kullandığı 33 BRE 79 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 20 metre savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişiyi, çevredeki hastanelere kaldırdı.

Öte yandan, kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.