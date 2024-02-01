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Mersin'de Kuyuya Düşen Köpek Yavrusu Kurtarıldı

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Mersin'in Toroslar ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Korukent Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan vatandaş, yaklaşık 4 metrelik kuyudan köpek sesi geldiğini duydu. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, define aramak için kazıldığı değerlendirilen kuyudaki köpeği çıkardı. Su ve mama verilen köpek yavrusu, hayvan barınağına teslim edildi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Korukent Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan vatandaş, yaklaşık 4 metrelik kuyudan köpek sesi geldiğini duydu.

Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, define aramak için kazıldığı değerlendirilen kuyudaki köpeği çıkardı.

Su ve mama verilen köpek yavrusu, hayvan barınağına teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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