Üye Girişi
Haberler

Mersin'de kuyuya düşen kadın kurtarıldı

Mersin'de kuyuya düşen kadın kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde kuyuya düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kuyuya düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, A.K. (60), Şehitishak Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan boş su kuyusuna düştü.

Kadının sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuyuya giren itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

Trump mı Harrıs mi? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş

Silahlı saldırıda can veren belediye başkanıyla ilgili olay iddia

 Savaşta bir ilk! Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi

Savaşta bir ilk! Cephede resmen karşı karşıya geldiler
Ankaralı Turgut entübe edildi

Ankaralı Turgut'tan üzücü haber
TRUMP MI ÖNDE? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et! Aile hekimliği (sağlık ocağı) ne zaman açılacak? 5-6-7 Kasım sağlık ocakları çalışmıyor mu? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı ne zaman? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankaralı Turgut entübe mi edildi? Ankaralı Turgut'un hastalığı nedir? ABD SEÇİMLERİ: ABD Başkanlık seçiminde kimin kazandığı ne zaman belli olacak? ABD YENİ BAŞKANI KİM OLDU? Harris mi Trump mı önde, 2024 ABD seçim sonuçları! EMEKLİ ZAMMI! SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşı zam tahminleri Azra Akın ne zaman dünya güzeli oldu? BİM 5 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 5 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? HAC KESİN KAYIT AÇILDI! Hac kesin kayıt işlemi nasıl yapılır? (E- DEVLET HAC KAYIT İŞLEMİ) ABD seçimleri nasıl yapılır? ABD seçim sistemi nedir, nasıl işliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.