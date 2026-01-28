Mersin'de silahla kuyumcuyu soyan zanlı yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde altın çaldığı kuyumcudan tabancayla tavana ateş ederek kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Kızılmurat Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki kuyumcuya giren 1 zanlı, inceleyip fotoğraf çekeceği bahanesiyle 100 gram külçe altın istedi.

Altını aldıktan sonra iş yerinin çalışanı Halim Kaya'ya tabanca doğrultan zanlı, tavana ateş edip koşarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kuyumcu ve çevresince inceleme yapan ekipler, kimliği belirlenen zanlı İ.Y'yi (32) olayda kullandığı silahla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Soygun anı güvenlik kamerasında

Kuyumcunun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, 15 müşterinin olduğu iş yerine giren zanlının, altını aldıktan sonra silahını havaya doğrultup ateş etmesi yer aldı.

Zanlının kaçtığı anlar da kuyumcunun yanındaki dükkanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Müşteri gibi geldi"

İşletme sahibi Reşat Gözen, gazetecilere, zanlının altına bakarken bir anda silahını çalışanına doğrulttuğunu söyledi.

İş yeri çalışanı Halim Kaya da "Şahıs müşteri gibi gelip 'Altın alacağım' dedi. 100 gram altın isteyip resim çekeceğini söyledi. Altını eline aldıktan sonra silahını çekip havaya sıka sıka kaçtı." dedi.