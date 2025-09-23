Haberler

Mersin'de Kuyumcudan 16 Milyon Lira Değerinde Altın Soyuldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bir kuyumcudan 16 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyasının çalınmasında gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Emniyetin yaptığı açıklama ile soygun anına ilişkin güvenlik kameraları görüntüleri paylaşıldı.

Mersin'de bir kuyumcudan altın ve ziynet eşyası çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünün NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül'de Akdeniz ilçesindeki kuyumcudan 16 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyasının çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Asayiş Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu kimliklerini belirledikleri 6 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, soygun anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de paylaşımda yer aldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
ABD ürünlerine ek vergi kalktı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda

Erdoğan imzaladı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son ankette çarpıcı sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puandan fazla

Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken son ankette çarpıcı sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.