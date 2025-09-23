Mersin'de Kuyumcudan 16 Milyon Lira Değerinde Altın Soyuldu
Mersin'de bir kuyumcudan 16 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyasının çalınmasında gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Emniyetin yaptığı açıklama ile soygun anına ilişkin güvenlik kameraları görüntüleri paylaşıldı.
Mersin'de bir kuyumcudan altın ve ziynet eşyası çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğünün NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül'de Akdeniz ilçesindeki kuyumcudan 16 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyasının çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.
Asayiş Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu kimliklerini belirledikleri 6 zanlıyı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, soygun anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de paylaşımda yer aldı.