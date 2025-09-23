Mersin'de Kuyumcudan 16 Milyon Lira Değerinde Altın Soyuldu

Mersin'de bir kuyumcudan altın ve ziynet eşyası çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünün NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül'de Akdeniz ilçesindeki kuyumcudan 16 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyasının çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Asayiş Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu kimliklerini belirledikleri 6 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, soygun anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de paylaşımda yer aldı.