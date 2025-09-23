Mersin'de Kuyumcudan 16 Milyon Lira Çalan Şüpheliler Yakalandı

MERSİN'de girdikleri kuyumcu dükkanından 16 milyon liralık altın ve ziynet eşyası çalan 6 şüpheli, yakalandı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, 6 Eylül'de merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Sabaha karşı geldikleri kuyumcu dükkanının kepengini elektronik sinyal bozucu cihaz kullanarak açıp, içeri giren maskeli şüpheliler, yaklaşık 16 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyasını alıp kaçtı. Sabah iş yerine gelen esnaf, soygunu fark edip polise haber verdi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kimliği belirlenen 6 şüpheli operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,