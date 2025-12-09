Haberler

Mersin'de kökünden sökülen ağaç, seyir halindeki araçların üzerine devrildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de etkili olan kuvvetli yağmur, bir ağacın kökünden sökülmesine neden oldu. Devrilen ağaç, seyir halindeki üç aracın üzerine düştü ancak olayda yaralanan olmadı. Araçlar arasında kamyonet ağır hasar aldı.

MERSİN'de kuvvetli yağmurun etkisiyle kökünden sökülen ağaç, seyir halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Olayda kimsenin yara almadığı belirtildi.

Olay, sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımdaki ağaç, yağmurun etkisiyle kökünden söküldü. Devrilen ağaç, seyir halinde olan 33 M 1055 plakalı yolcu minibüsü, 33 AUH 517 plakalı kamyonet ve 33 BCY 104 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, minibüs ve otomobil zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bulvarı trafiğe kapattı. Kazada kimsenin yara almadığı belirtildi. Ekiplerin ağacı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
Domenico Tedesco, Galatasaray'ın transferdeki gözdesine göz dikti

Galatasaray'ın bitiremediği transferi istiyor! İşte o isim
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı

Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Alvaro Morata: Geri döneceğim

Eski Galatasaraylı Alvaro Morata'dan paylaşım: Geri döneceğim
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray camiasını ayağa kaldıracak sözler
title