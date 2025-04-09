Mersin'de Kuvvetli Rüzgar Sahil Kesimlerinde Etkili Oluyor
Mersin'in sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, yüksek dalgaların oluşmasına neden oldu. Rüzgar nedeniyle sahiller boş kalırken, bazı vatandaşlar dalgaları izledi.
Mersin'in sahil kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahilde yüksek dalgalar oluştu.
Rüzgarın etkisini gösterdiği sahil şeridi boş kalırken, bazı vatandaşlar ise dalgaları izledi.
Kentte rüzgarın etkisi sürüyor.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel