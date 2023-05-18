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Mersin'de Kuruyemiş Fabrikasında Yangın

Güncel Haberler

Mersin Serbest Bölge'deki bir kuruyemiş fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ve TOMA'larla yapılan müdahaleyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle depodaki bazı ürünler zarar gördü.

MERSİN'de kuruyemiş fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ve TOMA'larla yapılan müdahaleyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Mersin Serbest Bölge'deki bir kuruyemiş fabrikasının deposunda, saat 08.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmasına TOMA'larla da destek verildi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle depodaki bazı ürünler zarar gördü. İşçiler, yangında zarar görmeyen ürünleri başka yere taşıdı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Mersin Güncel Haberler

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