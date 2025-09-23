Mersin'de Küresel Sumud Filosu'na Destek Etkinliği

MERSİN'in Silifke ilçesinde Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu selamlandı; filoda bulunan aktivist Semanur Sönmez Yaman ile de canlı bağlantı yapıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde öğretmenlik yapan Gülden Korkmaz'ın öncülüğünde kurulan, aralarında çeşitli meslek grupları, sivil toplum kuruluşları ve esnafın yer aldığı 'Sumud Filosu'nu Selamlıyoruz Komitesi' Taşucu Mahallesi'ndeki Barış Anıtı'nda bir araya geldi. Türk ve Filistin bayrakları ile 'Soykırıma hayır', 'Özgür Filistin', 'Nehirden denize özgür Filistin' yazılı dövizleri anıta bırakan grup, çeşitli pankartlar açıp slogan attı. Etkinlikte, Küresel Sumud Filosu'nu simgeleyen maketler de sergiledi.

Komite adına açıklama yapan bulunan Gülden Korkmaz, "Gazze'ye ulaşmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu, sadece ekmek, ilaç ve yardım taşımıyor. Aynı zamanda umut, dayanışma ve adalet taşıyor. Yanına umut ve cesareti alarak yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, Taşucu'ndan sesleniyoruz. Adını sabır ve direnişten alan 'Sumud' yolculuğu, hepimizin kalbinde devam eden bir umut yolculuğudur. Gözünüzü kırpmadan çıktığınız bu yolculuktaki duruşunuz bizlere de bir şeyler yapmaya çalışma noktasında örnek oldu. Bu yolculuğun tüm insanlığa örnek ve cesaret olmasını diliyoruz. Küresel Sumud Filosu'nun yolculuğu devam ettikçe sizleri takip ediyor, bu gurur hikayesini çevremize anlatıyor ve sizinle gurur duyuyoruz" dedi. Selamla komitesindeki ve vatandaşlardan bazıları söz alarak Gazze'ye, Küresel Sumud Filosu'na olan desteklerini dile getirdi.

FİLODAKİ AKTİVİSTLERLE TELEFONLA CANLI BAĞLANTI YAPILDI

Açıklamaların ardından Akdeniz'de ilerleyen Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivist Semanur Sönmez Yaman ile telefonla canlı bağlantı yapıldı. Görüntüleri alanda kurulu ekrana yansıtılan Yaman, yolculuklarına ilişkin bilgiler verdi.

Haber-Kamere: Soner AYDIN/MERSİN,