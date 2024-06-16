Mersin'de Kurbanlık Pazarlarında Hareketlilik Devam Ediyor

Mersin'de kurbanlık pazarlarında Kurban Bayramı'nın ilk gününde de hareketlilik devam ediyor.

Uygun fiyata kurbanlık bulmak için gelen vatandaşlar ile emeklerinin karşılığını almak isteyen besiciler arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Kurbanlıkların kesimi için Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerince kurulan mobil kesim noktalarında da hareketlilik yaşandı.