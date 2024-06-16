Mersin'de Kurbanlık Pazarlarında Hareketlilik Devam Ediyor
Mersin'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlık pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar uygun fiyata kurbanlık bulmak için sıkı pazarlıklar yaparken, mobil kesim noktalarında da yoğunluk yaşanıyor.
Mersin'de kurbanlık pazarlarında Kurban Bayramı'nın ilk gününde de hareketlilik devam ediyor.
Uygun fiyata kurbanlık bulmak için gelen vatandaşlar ile emeklerinin karşılığını almak isteyen besiciler arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.
Kurbanlıkların kesimi için Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerince kurulan mobil kesim noktalarında da hareketlilik yaşandı.