Mersin'de Kurban Bayramı öncesi ibadethaneler temizlendi

Mersin'in Toroslar ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla ibadethanelerde temizlik yapıldı. Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi cemevi ve camilerde temizlik yaptı ve ibadethaneler dezenfekte edildi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yürütülen çalışmalar sayesinde ibadethanelerin bayrama hazır hale getirildiğini kaydetti.