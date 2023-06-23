Mersin'de Kurban Bayramı öncesi ibadethaneler temizlendi
Güncel Haberler
Mersin'in Toroslar ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla ibadethanelerde temizlik yapıldı. Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi cemevi ve camilerde temizlik yaptı ve ibadethaneler dezenfekte edildi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yürütülen çalışmalar sayesinde ibadethanelerin bayrama hazır hale getirildiğini kaydetti.
Mersin'in Toroslar ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla ibadethanelerde temizlik yapıldı.
Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi cemevi ve camilerde temizlik yaptı.
İbadethaneler çalışmanın ardından dezenfekte edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yürütülen çalışmalar sayesinde ibadethanelerin bayrama hazır hale getirildiğini kaydetti.