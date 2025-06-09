Mersin'de Kurban Bayramı'nda Plajlar Dolu

Mersin'de Kurban Bayramı'nda Plajlar Dolu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de Kurban Bayramı'nın son gününde plajlarda yoğunluk yaşandı. Tatilciler denize girerek serinlerken, esnaflar da bayram hareketliliğinden memnun.

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, Kurban Bayramı'nın son gününde sahillerde yoğunluk oluştu.

Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyen tatilciler plajları doldurdu.

Silifke ilesinde Narlıkuyu, Atakent, Kapızlı, Taşucu, Boğsak, İncekum ve Yeşilovacık sahillerinde hareketlilik yaşandı.

Tatilcilerden bazıları denize girerek serinlerken bazıları da kıyıdaki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi

Taşucu sahilinde esnaflık yapan Ferdi Çıra, gazetecilere, bayramın hareketli geçtiğini belirterek, "Bayram tatilini yoğun bir şekilde geçirdik, esnafın yüzü güldü diyebiliriz. Temennimiz sezonun daha iyi geçmesi." dedi.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler

Osimhen'in alternatifi Fener'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Teknede güneş banyosu! Formuyla Survivor'a göz kırptı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı

İsrail'in kaçırdığı Türk aktivistten son mesajı: En riskli kişi benim
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor

'Karadeniz'in incisi' bayramda nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler

ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı

Osimhen'in alternatifini buldular! Yeni bir dünya yıldızı daha
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.