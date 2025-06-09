Mersin'de Kurban Bayramı'nda Plajlar Dolu
Mersin'de Kurban Bayramı'nın son gününde plajlarda yoğunluk yaşandı. Tatilciler denize girerek serinlerken, esnaflar da bayram hareketliliğinden memnun.
Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, Kurban Bayramı'nın son gününde sahillerde yoğunluk oluştu.
Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyen tatilciler plajları doldurdu.
Silifke ilesinde Narlıkuyu, Atakent, Kapızlı, Taşucu, Boğsak, İncekum ve Yeşilovacık sahillerinde hareketlilik yaşandı.
Tatilcilerden bazıları denize girerek serinlerken bazıları da kıyıdaki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi
Taşucu sahilinde esnaflık yapan Ferdi Çıra, gazetecilere, bayramın hareketli geçtiğini belirterek, "Bayram tatilini yoğun bir şekilde geçirdik, esnafın yüzü güldü diyebiliriz. Temennimiz sezonun daha iyi geçmesi." dedi.