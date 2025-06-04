Mersin'de Kurban Bayramı İçin Hayvan Pazarında Denetim Yapıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan hayvan pazarında emniyet ve tarım ekipleri denetim gerçekleştirdi. Kurban satıcılarına dolandırıcılık ve sahte para konularında bilgi verilirken, hayvanların sağlık durumları kontrol edildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan hayvan pazarında denetim gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce Merkez Mahallesi Paşabelen mevkisinde kurulan pazarda yapılan çalışmada, kurban satıcıları dolandırıcılık ve sahte para konularında bilgilendirildi.
Bozyazı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi ekipleri ise pazarda satışı yapılan kurbanlıkların sağlık durumlarını, küpelerini ve aşılarını kontrol etti.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel