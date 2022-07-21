Mersin'de Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi Mersin'de polis ekipleri tarafından Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Mersin'de polis ekipleri tarafından Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Toroslar ilçesindeki Halkkent Emir Sultan Camii Kur'an kursunda eğitim düzenledi. Ekipler, eğitimde trafikte uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi, öğrencilerin sorularını yanıtladı. AA / Aleyna Coşkun - Güncel Toroslar Mersin Güncel Haberler

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