Mersin'de Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Mersin'de polis ekipleri tarafından Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Mersin'de polis ekipleri tarafından Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Toroslar ilçesindeki Halkkent Emir Sultan Camii Kur'an kursunda eğitim düzenledi.

Ekipler, eğitimde trafikte uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Toroslar Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title