Mersin'de Kur'an-ı Kerim Yarışmaları Düzenlendi

Mersin'de Kur'an-ı Kerim Yarışmaları Düzenlendi
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Mersin'de düzenlenen 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinlikleri çerçevesinde Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışmaları yapıldı. Erkeklerde Muhammet Sami Gür ve kadınlarda Selma Altay birincilik elde etti.

Mersin'de "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması düzenlendi.

Hz. Miktad Camisi'nde yapılan ve İl Müftüsü Aydın Yığman başkanlık ettiği yarışmada erkek ve kadın din görevlileri yarıştı.

Hafızlık yarışmasında erkeklerde Muhammet Sami Gür, kadınlarda Selma Altay birinciliği elde etti.

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında da erkeklerde Murat İlhan ile kadınlarda Ayşe Özdemir birinci oldu.

Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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