Mersin'de Kur'an-ı Kerim Yarışmaları Düzenlendi

Mersin'de "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması düzenlendi.

Hz. Miktad Camisi'nde yapılan ve İl Müftüsü Aydın Yığman başkanlık ettiği yarışmada erkek ve kadın din görevlileri yarıştı.

Hafızlık yarışmasında erkeklerde Muhammet Sami Gür, kadınlarda Selma Altay birinciliği elde etti.

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında da erkeklerde Murat İlhan ile kadınlarda Ayşe Özdemir birinci oldu.

Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.