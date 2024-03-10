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Mersin'de Kur'an-ı Kerim'i Yırtan Şüpheli Yakalandı

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Mersin'de sosyal medya hesaplarında paylaşılan Kur'an-ı Kerim'in yırtıldığı görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı.

Mersin'de Kur'an-ı Kerim'i yırttığı tespit edilen şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açılmasında, "Bazı sosyal medya hesaplarında Kur'an-ı Kerim'in yırtılarak dini değerlerimize saygısızlık yapıldığı paylaşımları üzerine ekiplerimiz tarafından ivedilikle harekete geçilerek olayın 4 Mart'ta K.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş ve adı geçen kişi yakalanarak yasal işlemlere başlanılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mersin Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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