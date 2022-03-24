Mersin'de kumsala sürüklenen portakallar kirliliğe neden oldu - Haberler

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Mersin'de kumsala sürüklenen portakallar kirliliğe neden oldu

AA - Güncel
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Mersin'de kumsala sürüklenen portakallar kirliliğe neden oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kumsala sürüklenen portakallar kirliliğe yol açtı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, kumsala sürüklenen portakallar kirliliğe yol açtı.

Narenciye üretimiyle öne çıkan ilçede, Arpaçbahşis Deresi'ne atıldığı ve derenin denize taşıdığı değerlendirilen portakallar, dalgalarla kıyıya vurdu.

Kumsalda biriken çürük portakallar, kirliliğe neden oldu.

Deniz kıyısında yürüyüş yapanlar, kumsaldaki portakalların fotoğrafların çekip durumu yetkililere bildirdi.

Mersin'de kumsala sürüklenen portakallar kirliliğe neden oldu

Mersin'de kumsala sürüklenen portakallar kirliliğe neden oldu

Mersin'de kumsala sürüklenen portakallar kirliliğe neden oldu

Mersin'de kumsala sürüklenen portakallar kirliliğe neden oldu

AA / Güncel

Narenciye, Mersin, Güncel, Haberler

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