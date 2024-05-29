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Mersin'de kullanılmayan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde, kullanılmayan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çankaya Mahallesi'nde tek katlı boş haldeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, kullanılmayan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çankaya Mahallesi'nde tek katlı boş haldeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Çankaya İtfaiye Akdeniz Mersin Olay Yaşam Güncel Haberler

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