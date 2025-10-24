Mersin'de Kullanılmayan Evde Genç Bir Adam Ölü Bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde vatandaşlar, kötü koku aldığı kullanılmayan bir evde 21 yaşındaki E.A.A.'nın cansız bedenini buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, intihar veya cinayet ihtimallerini araştırmak üzere soruşturma başlattı.
Alınan bilgiye göre, Bolatlı Mahallesi'nde vatandaşlar, kullanılmayan bir evden kötü koku gelmesi üzerine evi kontrol etti.
Yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri yaşamını yitirdiğini belirledikleri kişinin E.A.A. (21) olduğunu tespit etti.
Ceset olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel