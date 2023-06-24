Mersin'de 'Kukla' operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı

EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayanlara yönelik olarak düzenlenen 'Kukla' operasyunun Mersin ayağında 11 şüpheli tutuklandı.