Mersin'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanları törenle anıldı

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar Belediyesince, 14 Bayramı Tıp Bayramı kapsamında Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları için anma töreni düzenlendi.

Korukent Mahallesi'ndeki Sağlık Kahramanları Parkı'nda düzenlenen törende, Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunuldu.

Kentteki çeşitli hastanelerde görev yapan bazı doktor ve hemşirelerin de katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, törendeki konuşmasında, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Kovid-19'a karşı topyekun bir mücadele verildiğini belirten Yılmaz, su mücadelenin kahramanlarının da sağlık çalışanları olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının ailelerine plaket takdim edildi.