Mersin'de Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Mersin'de Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

AA - İbrahim Polat - Güncel
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Mersin'de Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'in Anamur ilçesinde 91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Aziz Şahin'in cenazesi toprağa verildi.

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde 91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Aziz Şahin'in cenazesi toprağa verildi.

Karaçukur Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine Şahin'in yakınları, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Aziz Şahin, Cenaze, Mersin, Kore, Güncel, Haberler

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