Mersin'de köpeğe kan donduran işkence

Mersin'de beslediği yavru köpeğe işkence yaparak kafasını duvara çarpan şahıs, hırsını alamayarak 15 metre yükseklikten aşağı attı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat K., evinin damında beslediği yavru köpeği, aynı yerdeki güvercinlerini yediği gerekçesiyle önce kulaklarından tutarak duvara vurdu, ardından hırsını alamayarak yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki 2 katlı evin damından aşağı fırlattı. Olaya tanık olan mahalleli, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı yavru köpeği veterinere götürürken, gözaltına alınan Murat K., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Merkez Mezitli ilçesinde bir veteriner hekime götürülen ve muayenesi yapılan köpeğin, yüksekten düşmenin etkisiyle kalçasının ve dişlerinin kırıldığı, sol gözünde de kanama olduğu bildirildi.

Köpeğin tedavisi devam ederken, Veteriner Hekim Mahmut Karakaya, İHA muhabirine sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Köpeğin kendilerine dün getirildiğini belirten Karakaya, "Bize telefon açan bir hayırsever, bu köpeği ikinci kattan atıldığını, video kaydı olduğunu, bunu atan kişinin güvercinleri olduğunu ve bu köpeğin güvercin yediğini söyledi. Köpek, güvercin yediği için de çok çok kötü bir şekilde dövüldüğünü ve ikinci kattan atıldığını belirten hayvansever, atılma anına dair video da gönderdi. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

"KALÇASINDA VE DİŞLERİNDE KIRIK, GÖZÜNDE KANAMA VAR"

Köpeğin sol ayağında ve kalçasında kırık olduğunu anlatan Veteriner Hekim Karakaya, "Birkaç günlük tedavi yapacağız. Şu an ayağında şişlik var. Önce o şişliğin inmesi gerekiyor. Ondan sonra cerrahi müdahale yapacağız. İnşallah tekrar yürüyebilecek. Psikolojik olarak da etkilenmiş. Kesinlikle korkuyor, çünkü ön dişleri kırılmış ve sol gözünde kanama vardı. Çok kötü dövülmüş ve atılmış. İnşallah geçecek. Bizim görevimiz önce sağlığına kavuşturmak. Ondan sonra iyi birisini bulup yuvalandıracağız. İnşallah orada psikolojisi düzelir" diye konuştu.

Karakaya, 3 aylık dişi köpeği muhtemelen 24 Mart Perşembe günü ameliyat ederek, kalçasına plak takacakları bilgini de verdi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan köpeğe yapılan işkence anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, Murat K.'nın, evin damında boynundan tuttuğu köpeğin başını önce duvara vurduğu, ardından hayvanı iki katlı evin damından aşağı attığı anlar yer aldı.

(Hüseyin Kar-Kıymet Gökçe-Koray Ünlü/İHA)