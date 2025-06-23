Mersin'de Kontrolden Çıkan Otomobil İş Yerine Çarptı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir otomobil kaldırıma çıktıktan sonra hediyelik eşya satan bir iş yerinin camına çarptı. Kazada sürücü yara almazken, iş yerinde hasar meydana geldi.
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 B 2377 plakalı otomobil, Palmiye Mahallesi'nde kaldırıma çıktıktan sonra hediyelik eşya satışı yapan iş yerinin camına çarptı.
Sürücünün yara almadığı kazada, iş yerinde hasar oluştu.
Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel