Mersin'de Konser Sırasında Çatıdan Düşme ve Darp Olayı
Mersin'de bir konseri izlemek için çatıya çıkan gençlerden biri düşerek yaralandı, diğeri darbedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'de düzenlenen konseri, binanın çatısına çıkarak izlemeye çalışan gençlerden biri aşağı atıldı, diğeri darbedildi. Cep telefonuyla görüntülenen olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Olay, dün akşam merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki Mezitli Belediyesi'ne ait Amfi Tiyatro'da meydana geldi. Özel bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen Blok3 konserinde bazı gençler, konseri tiyatro salonunun çatısından izlemeye çalıştı. Çatıya çıkan kişilere özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Müdahale sırasında gençlerden biri 2 metre yükseklikteki çatıdan itilirken, bir genç ise darbedildi. Çatıdan itilen kişi, kısa süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalkıp bölgeden uzaklaştı.

Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri ihbar kabul eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı bildirildi.

