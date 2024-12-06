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Mersin'de Konaklama Tesislerine Denetim: 283 Bin Lira Ceza

Mersin'de Konaklama Tesislerine Denetim: 283 Bin Lira Ceza
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Mersin'de yapılan denetimlerde müşterilerinin kimlik bildirimini yapmayan konaklama tesislerine toplam 283 bin 818 lira ceza uygulandı. Denetimlerde 124 tesis incelendi ve 6 tesise ceza kesildi.

Mersin'de konaklama tesislerine yönelik denetimlerde, müşterilerinin kimlik bildirimini yapmadığı tespit edilen işletmelere 283 bin 818 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekiplerince konaklama tesislerine yönelik denetim yapıldı.

Kent genelinde 122 ekip ve 261 personelin katıldığı denetimde, 124 konaklama tesisi incelendi.

Konaklamaya gelen kişilerin kimlik bilgilerini kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmediği belirlenen 6 tesise 283 bin 818 lira ceza kesildi.

Denetimde, çalışanlarının kimlik bildirimini yapmadığı saptanan 13 işletmeye de 53 bin 755 lira ceza uygulandı.

Öte yandan, anlık veri bildirmeme suçunu tekrar eden bir işletme mühürlendi, aranması olan 1 kişi de denetimde yakalandı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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