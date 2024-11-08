Mersin'de Konaklama Tesislerine Ceza Yağdı

Mersin'de konaklama tesislerine yönelik denetimlerde "anlık veri göndermediği" tespit edilen işletmeye 47 bin 303 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekiplerince konaklama tesislerine yönelik denetim yapıldı.

Kent genelinde 44 ekip ve 143 personelin katıldığı denetimde, 35 konaklama tesisi incelendi.

Konaklamaya gelen kişilerin kimlik bilgilerini kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmediği belirlenen bir tesise 47 bin 303 lira ceza kesildi.

Öte yandan, çalışanlarının kimlik bildirimini yapmadığı saptanan 5 işletmeye de 28 bin 945 lira ceza uygulandı.