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Mersin'de komşularının kapısını işaretlediği iddia edilen kişi yakalandı

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Mersin'de komşularının kapısını işaretlediği iddia edilen kişi yakalandı

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde komşularının kapısını sprey boyayla çarpı işareti yaptığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde komşularının kapısını sprey boyayla çarpı işareti yaptığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İlçede bir apartmanda dairelerin giriş kapılarının yan taraflarına sprey boya ile çarpı işareti çizilmiş olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çarpı işaretini yapan şüphelinin M.K. olduğunu tespit etti. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan M.K., ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

VALİLİK AÇIKLAMA: İDEOLOJİK BOYUTU YOK

Konuyla ilgili Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, konunun ideolojik boyunun olmadığı ifade edilerek şöyle denildi:

"Şüpheli şahıs emniyetteki ifadesinde bahse konu işaretlemeleri kendisinin gerçekleştirdiğini, konunun herhangi bir ideolojik boyutu olmadığını, komşularıyla yaşadığı husumet nedeniyle böyle bir işaretleme yaptığını itiraf etmiştir. Alınan ifade ve emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, aynı sitede ikamet etmekte olan komşular arasında anlaşmazlıkların bulunduğu ve bu durumun uzun süredir devam ettiği, site içerisindeki araç parkı konusunda çıkan anlaşmazlık neticesinde birbirlerinden daha önceki tarihlerde şikayetçi oldukları ve konunun mahkemeye taşındığı; şüpheli şahsın, araç parkından dolayı birbirlerinden şikayetçi oldukları komşusunun apartman dairesi kapı girişine iki çarpı işaretini, konuya tanık olan bir başka komşusunun kapı girişine ise tek çarpı işaretini sprey boya ile çizdiği tespit edilmiştir. Konuya ilişkin adli tahkikat devam etmektedir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Mezitli Mersin Güncel Haberler

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