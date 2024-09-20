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Mersin'de Komşu Kavgası Kandan Sonuçlandı

Mersin'de Komşu Kavgası Kandan Sonuçlandı
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Mersin'in Mut ilçesinde, tarım aracıyla geçişe izin verilmeyen bir kişi, komşusunu ve ailesini av tüfeğiyle öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'in Mut ilçesinde Tahir Kaya, kaynattıkları pekmeze toz karışacağını söyleyip tarım aracıyla yoldan geçmesine izin vermeyen komşusu Kemal Veli Akyaka (65) ile oğlu Durmuş Akyaka (35) ve gelini Ruhan Akyaka'yı (35) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Mut'un Çömelek Mahallesi'nde meydana geldi. Tahir Kaya patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile yoldan geçmek isterken iddiaya göre pekmez kaynatan komşuları Kemal Veli Akyaka tarafından engellendi. Akyaka, çıkan tozun pekmeze karışabileceğini belirterek komşusundan başka bir yerden gitmesini istedi. Buna karşı çıkan Kaya ile Akyaka arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evden av tüfeğini alan Tahir Kaya, geri dönerek Kemal Veli Akyaka ile oğlu Durmuş Akyaka ve gelin Ruhan Akyaka'ya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba, oğlu ve gelininin öldüğü belirlendi. Tahir Kaya ise jandarmaya teslim oldu. Cenazeler yapılan incelemenin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mersin Tarım Mut

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