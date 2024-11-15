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Mersin'de KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Mersin'de KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.

KKTC Mersin Konsolosu Özgür Ezel ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşan Ezel, kuruluş yıl dönümünü gurur ve coşkuyla yaşadıklarını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının vatanında özgürce yaşamasını, kahraman halka, aziz şehitlere, gazilere, liderlere ve ana vatan Türkiye'ye borçlu olduğunu dile getiren Ezel, "Bağımsızlığımızdan, egemenliğimizden, devletimizden, ana vatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğiz. Ana vatan Türkiye ile bu yönde yapılan anlaşmalar yaşamsal öneme sahip." dedi.

Ezel, Doğu Akdeniz'deki çalışmaların ulusal çıkarları koruduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderlerine verdiği "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın" mesajının kendileri için önem taşıdığını anlattı.

Konuşmanın ardından öğrencilerin şiir okuduğu törende, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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