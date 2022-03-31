Mersin'de Kızkalesi sahiline ölü denizanası vurdu - Haberler

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Mersin'de Kızkalesi sahiline ölü denizanası vurdu

AA - Güncel
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Mersin'de Kızkalesi sahiline ölü denizanası vurdu

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde, ilk incelemede zehirli olduğu değerlendirilen ölü denizanası vurdu.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde, ilk incelemede zehirli olduğu değerlendirilen ölü denizanası vurdu.

İlçenin öne çıkan turizm merkezlerinden Kızkalesi'nin kumsalında yürüyen vatandaşlar, sahilde ölü denizanasının vurduğunu gördü.

Vatandaşların ihbarıyla çalışma başlatan Erdemli Belediyesi ekipleri, ilk incelemede zehirli olduğu değerlendiren deniz anasını kaldırdı.

Ekipler, sahil genelinde de inceleme yaptı.

AA / Güncel

Kızkalesi, Turizm, Mersin, Güncel, Haberler

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