Haberler

Mersin'de Kıyıya Bırakılan Tekstil Atıkları Temizlendi

Mersin'de Kıyıya Bırakılan Tekstil Atıkları Temizlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, kimliği belirsiz kişilerce deniz kıyısına bırakılan giysi ve tekstil atıkları, belediye ekiplerince iş makineleriyle kaldırıldı. Çevre Koruma Müdürü, çevreyi kirletenlere yasal yaptırımlar uygulandığını belirtti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde deniz kıyısına bırakılan çok sayıda giysi ve tekstil atığı, belediye ekiplerince iş makineleriyle kaldırıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kimliği belirsiz kişilerce Karaduvar Mahallesi sahiline tonlarca giysi ve tekstil atığı döküldüğü ihbarını aldı.

Deniz kıyısına giden ekipler, yığınlar halindeki atıkları iş makineleriyle kaldırdı.

Atıkların kamyonlara yüklenmesinin ardından sahilde temizlik yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Salih Arı, atıkların belediyeyle ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Arı, çevreyi ve doğayı kirleten kişi veya kuruluşlara karşı yasal ve idari yaptırımlar uyguladıklarını bildirdi.

Karaduvar'ın yanı sıra Kazanlı ve Adanalıoğlu sahillerinin de ekipler tarafından farklı aralıklarla temizlendiğini kaydeden Arı, bu tür olaylara tanık olan vatandaşların, polis ve zabıta ekiplerine haber vermesini talep etti.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
Batı Şeria ile ilgili skandal yasa tasarısı, İsrail meclisinde kabul edildi

Skandal tasarı, Trump'a rağmen İsrail meclisinde kabul edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
İngiliz devi, Arda Güler'i izlemeye geliyor

Geleceğiyle ilgili bomba gelişme! Bu akşam canlı izleyecekler
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var

MHP'den AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var
Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı

Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.