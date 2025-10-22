Mersin'de Kıyıya Bırakılan Tekstil Atıkları Temizlendi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde deniz kıyısına bırakılan çok sayıda giysi ve tekstil atığı, belediye ekiplerince iş makineleriyle kaldırıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kimliği belirsiz kişilerce Karaduvar Mahallesi sahiline tonlarca giysi ve tekstil atığı döküldüğü ihbarını aldı.

Deniz kıyısına giden ekipler, yığınlar halindeki atıkları iş makineleriyle kaldırdı.

Atıkların kamyonlara yüklenmesinin ardından sahilde temizlik yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Salih Arı, atıkların belediyeyle ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Arı, çevreyi ve doğayı kirleten kişi veya kuruluşlara karşı yasal ve idari yaptırımlar uyguladıklarını bildirdi.

Karaduvar'ın yanı sıra Kazanlı ve Adanalıoğlu sahillerinin de ekipler tarafından farklı aralıklarla temizlendiğini kaydeden Arı, bu tür olaylara tanık olan vatandaşların, polis ve zabıta ekiplerine haber vermesini talep etti.