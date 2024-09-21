Tarsus'ta Kitapevi Deposunda Yangın Çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kitapevinin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Şehit Mustafa Mahallesi'ndeki bir kitapevinin üst katındaki deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ilk olarak yangının çıktığı alanda mahsur kalan bir kişiyi kurtardı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle depo ve yanındaki spor salonunda hasar oluştu.