Mersin'de Kırmızı-Lacivert İşhanı Yıkımına Başlanıyor
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Kırmızı-Lacivert İşhanı'nın yıkımı için hazırlıklara başlandı. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan işhanında güvenlik önlemleri alındı ve iş makineleri getirildi.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki kentin simge yapılarından Kırmızı-Lacivert İşhanı'nın yıkımı için hazırlıklara başlandı.
Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle bir süre önce boşaltılan işhanının çevresinde Mersin Büyükşehir Belediyesince güvenlik önlemleri alındı.
İhaleyi alan firma yetkililerinin yıkım hazırlığına başladığı işhanına iş makineleri de getirildi.
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından işhanında kontrollü yıkım gerçekleştirilecek.